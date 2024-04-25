США могут давить на Китай и предупреждать о прекращении нормальных отношений и торговли.

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай - это стратегия сдерживания Пекина не помогать Российской Федерации в войне против Украины.

Об этом эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев сказал в эфире информационного марафона. Он считает красноречивым жестом от китайской стороны то, как встречали Блинкена. "Они от визита госсекретаря ждут очень много в контексте торговли, потому что именно американцы сейчас ставят Китай на растяжку из-за РФ в плане торговли. И очень много ждут в контексте Тайваня. Для них идеальный вариант - сохранить статус кво, но американцы готовы давать Тайваню больше оружия, и китайцы, скажем так, хотят с ними об этом поторговаться", - сказал Краев.

По его убеждению, китайцы делают большую ставку на эти переговоры, чем американцы.

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"Для американцев ключевая цель - это понять позицию Китая относительно мирных переговоров РФ и Украины. Понять, что с китайцами делать, чтобы они Россию к этим переговорам не толкали настолько активно, как они это делают. И самое главное, что делать с китайской формулой мира - с теми четырьмя пунктами, которые они предложили", - отметил эксперт.

По мнению Краева, американцам не получится переубедить Китай, но они пытаются понять его позицию.

"Сейчас Китай четко говорит о том, что есть две системы: китайская и американская. И сойтись они не могут. Они могут только сосуществовать. И поэтому позиция американцев такова, что мы не будем тратить время на то, чтобы изменить мнение Китая. Мы узнаем, что они реально думают, мы увидим реальную картину, мы ее проанализируем, и тогда мы будем ставить китайцев в такое геополитическое положение, чтобы они не могли воплощать собственную стратегию", - подчеркнул Краев.

Он отметил, что именно это произошло, когда американцы не дали возможности Китаю на прямую помогать россиянам.

"И китайцам пришлось раскладывать свое оружие или свои товары двойного назначения на какие-то куски, пытаться идти через третьи страны. У них банкротились компании, у них разбились нормальные отношения с Российской Федерацией. То есть, Америка имеет опыт сдерживания Китая силой буквально. Поэтому, это не будет про убеждение. Это будет о разработке новой стратегии сдерживания силой", - сказал Краев.

По его словам, американцы могут предупредить Китай, что торговля и нормальные отношения между Вашингтоном и Пекином могут закончиться из-за позиции Пекина относительно поддержки России.

Отношения США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 апреля прибыл с визитом в Китай из-за растущего беспокойства страны тем, что война РФ против Украины стала возможной благодаря китайской военной помощи для Москвы. Таким образом Блинкен планирует подтолкнуть лидеров Китая разорвать связи с Кремлем.

После того, как США ввели много санкций против РФ, в администрации президента Джо Байдена обвиняют Китай в том, что страна пытается поддерживать оборонный сектор России, что приводит к гибели мирных жителей в Украине. Чиновники выразили надежду, что совместная с Европой позиция, будет более эффективной, чем единоличные действия США.

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