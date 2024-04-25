Спутниковые снимки показали, что судно пришвартовано возле судоремонтного завода.

Китай, на который давят из-за поддержки РФ, предоставляет причал для российского грузового судна, находящегося под санкциями США и причастного к поставкам северокорейского оружия в Россию, пишет Reuters со ссылкой на полученные спутниковые снимки.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что российское судно "Ангара", которое с августа 2023 года перевезло в российские порты тысячи контейнеров, которые, как полагают, содержат северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

Спутниковые снимки показали, что "Ангара" пришвартована к судоремонтному заводу Zhoushan Xinya Shipyard, который на своем сайте отмечает, что является крупнейшей частной судоремонтной компанией Китая.

Видео дня

Корабль также был идентифицирован по уникальному транспондеру автоматической идентификационной системы (АИС), который был ненадолго включен, вероятно, из соображений безопасности, во время прохождения оживленного участка Корейского пролива на пути в Китай.

RUSI сообщило, что перед прибытием в Китай 9 февраля, вероятно, для ремонта или технического обслуживания, "Ангара" в январе стояла в северокорейских и российских портах с выключенным транспондером. Он снова перестал передавать сигналы вскоре после прибытия в Китай.

Что известно о судне

Судно, попавшее под санкции США в мае 2022 года, осуществило по меньшей мере 11 поставок между северокорейским портом Раджин и российскими портами с августа 2023 года.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему не известны детали, связанные с "Ангарой". Министерство иностранных дел Китая также заявило, что не располагает информацией по этому поводу. Представитель Государственного департамента США заявил, что ему известно о "достоверных сообщениях из открытых источников" о том, что "Ангара" сейчас пришвартована в китайском порту, и что он поднял этот вопрос перед китайскими властями.

Джозеф Бирн, научный сотрудник RUSI, сказал, что правительство Китая должно знать, что судно, находящееся под санкциями США, было пришвартовано на его верфи.

"Если оно позволит "Ангаре" выйти из порта без проверки и недавно отремонтированной, то это свидетельствует о том, что Китай, скорее всего, не будет принимать никаких мер в отношении этих российских суден", – сказал Бирн.

Усиление давления на Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 24 апреля, прибыл с визитом в Китай из-за растущего беспокойства страны тем, что война РФ против Украины стала возможной благодаря китайской военной помощи для Москвы.

Ранее УНИАН писал, что США готовят проект санкций, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что такие рычаги остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства.

Вас также могут заинтересовать новости: