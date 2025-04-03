По словам Дмитриева, есть силы, которые пытаются сорвать диалог между Россией и США.

Переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что какие-то силы "сознательно искажают позицию России". Об этом он сообщил после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Его слова цитируют росСМИ.

"Силы, заинтересованные в сохранении напряженности, сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу с США... Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут выстраивать сотрудничество", - подчеркнул Дмитриев.

Политик добавил, что "реальное понимание позиции РФ открывает новые возможности для взаимодействия с США, в частности в инвестиционно-экономической сфере". По его словам, в эти дни по поручению Путина он проводит встречи в Вашингтоне с представителями Белого дома.

Видео дня

Встреча Дмитриева и Уиткоффа - что известно

Ранее Reuters сообщил, что в ночь на 3 апреля спецпредставитель Трампа встретился с главным переговорщиком Путина. Пока неизвестно, о чем говорили политики.

По информации агентства, Уиткофф пригласил Дмитриева в США на прошлой неделе. После этого Белый дом поручил Госдепу США выдать россиянину краткосрочное разрешение на въезд в страну, ведь тот находится под западными санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: