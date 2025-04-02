Встреча Дмитриева с Уиткоффом пройдет в Белом доме.

Встреча ключевого переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева со спецпредставителем американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоится уже сегодня.

Об этом в соцсети X сообщила журналистка CBS News Сара Кук со ссылкой на собственные источники. По ее данным, встреча пройдет в Белом доме. Официальных сообщений об этом пока не было.

Журналистка добавила, что Министерство финансов США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для приезда в США.

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Напомним, Дмитриев является приближенным Путина и участвовал в переговорах в Эр-Рияде, где российские и американские чиновники обсуждали окончание войны в Украине.

Визит Дмитриева в США

Сегодня появилась информация о том, что на этой неделе ожидается приезд ключевого переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева в Вашингтон для переговоров с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Сообщалось, что Дмитриев, глава суверенного фонда благосостояния РФ, назначенный российским диктатором Путиным специальным инвестиционным и международным экономическим посланником, встретится с Уиткоффом. Чиновники обсудят двухсторонние отношения США и РФ, а также окончание войны России против Украины. Журналисты допустили, что этот визит призван ослабить напряжение, возникшее между Трампом и Путиным.

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