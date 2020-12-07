Крупнейшие кинопроизводители мира намекают, что собираются активно развивать свои онлайн-кинотеатры, принося в жертву реальные сети.

На прошлой неделе сейсмический сдвиг всколыхнул киноиндустрию. Компания WarnerMedia - одна из крупнейших киностудий в мире - объявила, что все ее фильмы 2021 года включительно с блокбастерами, такими как "Дюна" и "Матрица 4", выйдут на платформе HBO Max и в кинотеатрах одновременно.

Каждая лента будет транслироваться на сайте месяц, а затем исчезнет. Это необычное решение, которое, казалось бы, должно дать подписчикам поток новых фильмов и в то же время разрешить трансляцию новинок в кинотеатрах. В заявлении WarnerMedia назвали эту гибридную модель "стратегическим ответом на последствия текущей глобальной пандемии", - пишет The Atlantic. Впрочем, этот очевидный компромисс будет катастрофическим для кинотеатров.

Фильмы, которые WarnerMedia выложат на HBO Max начиная с "Чудо-женщины 1984", охватывают все жанры и бюджеты. Аудитории получат доступ к крупным франшизам ("Годзила против Кинг Конга" и "Отряд самоубийц"), очевидным претендентам на награды ("Король Ричард", "Иуда и черный Мессия"), семейным фильмам ("Том и Джерри" и "Космический джем 2"), киноприквелу к "Клану Сопрано", новому фильму Клинта Иствуда и др.

Читайте такжеУспеть в кино к локдауна: трагикомедия «Еще по одной», авантюрная комедия «Афера по-голливудски» и другие премьеры 10 декабряИ у людей будет мало причин платить больше за то, чтобы посмотреть все это в кинотеатре, даже если карантинные ограничения будут позволять. Создается новый набор потребительских ожиданий, которые будет трудно отменить. Сети кинотеатров правы, что боятся за свое выживание. Хотя шаг WarnerMedia, который, кажется, был больше продиктован паникой, чем мыслями о долгосрочный успех, тоже несет риск для студий.

В краткосрочной перспективе все, что WarnerMedia делает, имеет смысл. Даже на ранней стадии вакцинации индустрия кинотеатров вряд ли отскочит до состояния, похожего на нормальное. Этого не произойдет до лета 2021 года. А это довольно много времени для ожидания всех этих фильмов, которые были сняты уже очень давно. Другие производители кино, особенно в Азии, на подъеме. Потому что их страны лучше разобрались с пандемией. Подход одновременной публикации в интернете и на широком экране позволяет Warner собрать кассу в мире и в то же время убедить американцев активнее пользоваться HBO Max. Инсайдеры из киностудии уверяют, что это временное изменение, которое исчезнет после 2021 года.

Но есть небольшая проблема: кинотеатры могут не выжить до тех пор. Крупнейшая сеть в США AMC предостерегла инвесторов, что у нее могут закончиться деньги уже в начале 2021 года. Другая крупная сеть Regal закрыла свои кинотеатры на неопределенный срок. Такому бизнесу нужен продукт, чтобы выжить. И им будет трудно убедить аудиторию вернуться в театр, если много людей уже посмотрела новинки дома по телевизору.

Читайте такжеИзвестный голливудский актер ищет фото Украины для нового проекта: попросил о помощи украинцевПока что ни одна другая студия не запланировала чего-то столь драматичного, как WarnerMedia. Но изменения тоже заметны. Disney ранее объявил, что будет уделять большее внимание своей стриминговой платформе. А NBC-Universal, похоже, пытаются развить свой сервис Peacock. Даже студия Paramount объявила, что сконцентрируется на телевизионном сервисе Paramount+.

Короче говоря, все другие голливудские киностудии так или иначе сделают то же, что и WarnerMedia. До этого времени компания была дистрибьютором, сосредоточенным на театральных релизах. В сентябре она заметно продвигала фильм "Тенет" Кристофера Нолана, который стал крупнейшим событием. Несмотря на то, что в США лента заработала 60 миллионов долларов (и это больше, чем любой другой "пандемический" релиз), она не смогла вдохнуть жизнь в индустрию самостоятельно. Кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе не открылись в тот же момент, когда Голливуд снова смог что-то предложить.

Не удивительно, что большинство сетей встретили объявление WarnerMedia насмешками и отчаянием.

"Очевидно, WarnerMedia собирается принести в жертву значительную часть доходности своей киностудии, а также своих партнеров и кинопроизводителей, ради субсидирования HBO Max. Как AMC, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Warner не сделал это за наш счет. И мы будем агрессивно продвигать экономические условия, чтобы защитить наш бизнес", - сказал исполнительный директор AMC Адам Арон.

Читайте такжеСоздатель сериала "Черное зеркало" снимет для Netflix псевдодокументалку о 2020-м годеThe Atlantic отмечает, что главной переменной, которую трудно предсказать, остается поведение людей. В США они большую часть 2020 года провели дома. И такой же ограниченный пандемией коронавируса образ жизни им придется сохранять еще и в 2021-м. Даже в тех штатах, где карантинных ограничений мало или нет вообще, кинотеатры не смогли наполнить зал. Аудитория слишком сильно боится сидеть в комнате без окон рядом с незнакомцами.

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Перевод: Лесь Дымань