Глава WarnerMedia отметила, что это временное решение.

Студия Warner Bros. объявила, что в 2021 году будет выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

Читайте также"Фантастические твари 3": Мадс Миккельсен впервые рассказал, как сыграет вместо Джонни ДеппаОб этом пишет Variety.

Так, в 2021 году студия планирует выпустить 17 фильмов, среди которых новая «Матрица», «Дюна», сиквел «Отряда самоубийц».

Картины будут доступны подписчикам HBO Max 31 день, после чего их временно уберут из каталога, но при этом их все еще можно будет посмотреть в кино.

Глава WarnerMedia Энн Сарнофф назвала эту модель «уникальным годовым планом», но отметила, что это временное решение в ответ на продолжающийся глобальный кризис.

«Никто не хочет вернуть фильмы на большой экран больше, чем мы. Мы знаем, что новый контент – это жизненная сила кинотеатров, но мы должны уравнять все это с реальностью: большинство кинотеатров в США, скорее всего, будут работать на пониженной мощности в течение всего 2021 года», – пояснила она.

Полный список фильмов

«Мортал Комбат» – 15 января;

«Мелочи» – 29 января;

«Том и Джерри» – 5 марта;

«Множественные святые Ньюарка» – 12 марта;

«Воспоминание» – 16 апреля;

«Годзилла против Конга» – 21 мая;

«Заклятие 3: По воле дьявола» – 4 июня;

«На высоте мечты» – 18 июня;

«Космический джем: Новое поколение» – 16 июля;

сиквел «Отряда самоубийц» – 6 августа;

«Дюна» – 1 октября;

«Элвис» – 5 ноября;

«Король Ричард» – 19 ноября;

«Матрица 4» – 22 декабря;

«Иуда и черный мессия» – дата не определена;

«Злое» – дата не определена;

«Те, кто желает мне смерти» – дата не определена.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН