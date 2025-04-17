Ранее сообщалось, что в Париж прибыли руководитель Офиса президент Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог присоединится к делегации США на переговорах в Париже по обсуждению войны России против Украины. Об этом сообщила в соцсети Х журналистка Daily Caller Реган Риз со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа.

По ее информации, Келлог присоединится к главе Госдепа США Марко Рубио и спецпредставителю Стиву Уиткоффу во время их поездки в Париж.

"С лидерами Франции обсудят Украину, Иран и торговые отношения", — добавила она.

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Переговоры в Париже

Как пишет The Guardian, ожидается, что сегодня министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми примет участие в переговорах по Украине и Ирану с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями президента США Дональда Трампа - государственным секретарем Марко Рубио и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом.

По данным СМИ, кроме Макрона, Рубио планирует встретиться со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чтобы обсудить "украинский вопрос", перспективы новой ядерной сделки с Ираном и ситуацию на Ближнем Востоке.

Сегодня стало известно, что руководитель Офиса президент Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж.

В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих" и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

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