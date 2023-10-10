Близнецы 13 часов провели в бомбоубежище.

В кибуце Кфар Аза израильские супруги убили семерых боевиков ХАМАС, спасая своих маленьких детей. Они погибли.

Об этом сообщил консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков на своей странице в Facebook. Адар и Итай Бердичевские были офицерами и имели дома оружие. "Они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (бомбоубежище), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме", - говорится в сообщении.

На пороге дома супругов обнаружили тела семерых террористов. Дети Адар и Итай 13 часов провели в бомбоубежище, пока их не нашли дядя и дедушка. "Они все это время боролись с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких. Светлая память", - добавил Вишняков.

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Убийство мирных людей в Израиле

По последним данным, в результате нападения на страну ХАМАС число погибших израильтян достигло 900. В Министерстве здравоохранения сообщали, что в медицинские учреждения страны уже обратилось 2 500 граждан.

Сеть заполонили видео, на которых можно увидеть расстрелянных на улице людей, а также моменты их похищения. Сообщалось об обнаружении более 250 тел только на месте проведения фестиваля Nature Party.

Сами террористы заявляли, что держат в заложниках около 130 израильтян, в том числе и армейских чиновников. Вчера вечером они сказали, что будут казнить их, если Израиль будет бить по сектору Газы или решит провести наземную военную операцию.

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