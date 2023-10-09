Известно, что среди похищенных людей есть иностранцы.

В ХАМАС заявили, что держат в заложниках около 130 израильтян, включая высокопоставленных армейских чиновников.

Об этом заявил чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук, пишет The Times of Israel. В то же время руководитель Палестинского исламского джихада Зияд ан-Нахала заявил, у них в плену около 30 граждан Израиля, которые вернутся домой, только если будут освобождены палестинские заключенные, сообщает JERUSALEM POST.

Тем временем представитель волонтерской группы ZAKA, которая занимается поиском человеческих останков после терактов и других катастроф, сообщил, что они собрали более 250 тел с места проведения музыкального фестиваля на юге страны.

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По данным армии, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 700 человек. В Министерстве здравоохранения говорят, что по меньшей мере 2315 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах. 23 человека находятся в критическом состоянии, 340 - в тяжелом, а 449 - в состоянии средней тяжести.

Похищение людей боевиками: что известно

Напомним, 7 октября сеть заполонили видео, на которых мирных людей вывозят на автомобилях из Израиля. Родственники пропавших созвали пресс-конференцию, на которой сообщили, что до сих пор не имеют никакой информации.

Израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер заявлял, что среди заложников, содержащихся в Газе, есть граждане Соединенных Штатов Америки.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в Израиле погибли две украинки, которые долгое время проживали там.

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