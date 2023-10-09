Боевики убили сотни участников мероприятия.

В сети появилось видео с первыми минутами вторжения боевиков палестинской группировки ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party в кибуце Реим.

События засняла камера одной из участниц мероприятия, которое проходило в ночь на 7 октября под открытым небом в пустыне.

На ролике запечатлено, как ничего не подозревающие люди развлекаются, потом суматоха и непонимание того, что происходит, попытки спрятаться и найти укрытие, а также перевязка раненого.

Первые минуты вторжения боевиков ХАМАС - видео

Блокада сектора Газа - что сообщалось

После нападения боевиков ХАМАС Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё будет закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - заявил министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября после заседания Южного командования ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

Чуть позже стало известно, что Министерство энергетики Израиля прекратило поставки воды из Израиля в Сектор Газа. Ранее были прекращены поставки топлива и электричества.

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