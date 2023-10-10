Один из них руководил финансами, а другой - планировал и руководил реализацией вооруженных нападений.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации двух высокопоставленных лидеров ХАМАС.

Как сообщает The Times of Israel, в результате ударов ЦАХАЛ были убиты министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала и еще один высокопоставленный член политбюро ХАМАС Закария Абу Моаммар.

По данным издания, высокопоставленные чиновники ХАМАС были ликвидированы во время ударов беспилотников в Секторе Газа минувшей ночью. В ЦАХАЛ говорят, что Абу Шамала управлял средствами террористической группы "и выделял средства на финансирование и направление террора в Секторе Газа и за его пределами".

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В то же время Абу Моаммар, был руководителем внутренних связей террористической группировки.

"Он был старшим руководителем ХАМАС и координатором между террористическими группами в Секторе Газа", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля говорит, что Абу Моаммар был доверенным лицом лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а также был членом "старшего совета" террористической группы, который участвовал в принятии решений организацией и планировании многочисленных террористических действий против Государства Израиль.

Обновлено в 17:31. Как пишет The Guardian, ХАМАС подтвердил ликвидацию двух высокопоставленных чиновников в результате ударов ЦАХАЛ по Газе.

Война в Израиле - основные новости

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев.

Боевое крыло ХАМАС - группировки "Бригады Изеддина аль-Кассема" ударило по Тель-Авиву". 8 октября 2023 г. Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС.

Израиль официально перешел в состояние войны. Армия Израиля получила полную свободу действий.

После зачистки прилегающих к Сектору Газа израильских территорий на них насчитали уже около 1500 тел ликвидированных боевиков ХАМАСа. Сейчас ЦАХАЛ завершил эвакуацию поселений возле зоны конфликта, продолжается прочесывание этих территорий, чтобы уничтожить террористов, которые еще могут там скрываться.

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