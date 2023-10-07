Авиация ровняет с землей места скопления террористов.

После того, как сегодня утром Израиль массированно обстреляли ракетами из Сектора Газа, а также на территорию страны проникли палестинские боевики из ХАМАС, израильская армия атакует позиции палестинцев

Как сообщает News.sky, авиация ровняет с землей места скопления террористов. Есть информация, что в этих зданиях базировались чиновники ХАМАСа.

"В последние несколько минут мы стали свидетелями очевидного воздушного удара по городу Газа. Судя по всему, было попадание в высотное здание, в результате чего вспыхнуло пламя и поднялся густой черный дым... военный представитель Израиля подтвердил, что страна наносит удары по целям в секторе Газа с воздуха и что наземные операции неизбежны", - говорится в сообщении.

По информации ТАСС боевое крыло ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" выступило с угрозой, что в ответ на "разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по двум высотным зданиям в Газе, где находились военные объекты ХАМАС, сообщает The Times of Israel

"Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в самом центре гражданского населения сектора Газа. Перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил жильцов здания и попросил их эвакуироваться", — заявили в армии Израиля. Судя по видео, одно из зданий полностью разрушено.

Атака на Израиль

7 октября 2023 года боевики палестинского исламского движения ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. По Израилю выпустили более 2000 ракет.

ХАМАС захватил военную базу Израиля. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи". Сейчас армия Израиля контратакует боевиков ХАМАС, которые совершили нападение на ее территории.

Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за атаки ХАМАС на Израиль.

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