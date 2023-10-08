Бывший высокопоставленный чиновник США, аналитик центра Атлантического совета Джонатан Паникофф заявил, что вторжение Хамас - это провал разведки Израиля.

Израильские официальные лица ошибочно пришли к выводу, что ХАМАС не был заинтересован в провоцировании полномасштабной войны с Израилем, а крупный провал разведки привел к субботнему нападению.

Как говорится в материале The Telegraph, оценка служб безопасности, проведенная на прошлой неделе, показала, что ХАМАС стремился "избежать полноценной войны с Израилем", при этом официальные лица не знали о планах комбинированного ракетного нападения и налетов на юг.

В той же оценке был сделан вывод, что ХАМАС не хотел "ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы", имея в виду экономические стимулы, предлагаемые Израилем Газе для ослабления напряженности, такие как разрешения на работу.

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Чиновники израильской армии признали, что "в будущем" необходимо обсуждение того, что пошло не так, но сейчас они полностью сосредоточены на битве с ХАМАС.

"Это был провал разведки. Иначе и быть не могло. Это был провал в сфере безопасности, подорвавший то, что считалось агрессивным и успешным многоуровневым подходом Израиля к Сектору Газа", — сказал Джонатан Паникофф, бывший высокопоставленный чиновник США и аналитик аналитического центра Атлантического совета.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев.

Боевое крыло ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" ударило по Тель-Авиву".

8 октября 2023 года Израиль ликвидировал лидера ХАМАС.

Израиль официально перешел в состояние войны. Армия Израиля получила полную свободу действий.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман не исключает, что боевые действия в Израиле возможно усложнят поставки некоторого вооружения в Украину. По его мнению, пока идут бои в Израиле, никто не будет загружать снаряды для Украины.

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