Ранее президент Турции открыто высказался об обмене ратификации вступления Швеции в НАТО на разрешение США модернизировать турецкий парк F-16.

Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки США ее собственного запроса на покупку истребителей F-16.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, это может разочаровать союзников по блоку, надеющихся положить конец 17-месячной задержке.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО в июле, пообещал направить заявку в парламент Турции для ратификации, когда он вновь откроется в октябре, по-видимому, давая зеленый свет Швеции после того, как выдвинул возражения по поводу предполагаемого укрывательства террористов.

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Однако, как показывают официальные данные, с момента открытия парламента 1 октября его комиссия по иностранным делам, которая будет обсуждать заявку на вступление в НАТО, получила на рассмотрение почти 60 международных соглашений, не считая соглашения по Швеции.

Два человека, знакомые с ситуацией, заявили, что Анкара хотела действовать в тандеме с Вашингтоном, где Госдепартамент, как ожидается, в какой-то момент будет добиваться одобрения Конгресса на продажу Турции истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов и десятков комплектов для модернизации.

"Учитывая отсутствие доверия по вопросу о F-16 и Швеции, Турция не торопится ратифицировать предложение НАТО и ищет признаки того, что Соединенные Штаты предпринимают шаги в то же время", - заявил представитель правящей "Партии справедливости и развития" Эрдогана.

Второй источник, знакомый с ходом американо-турецких переговоров, сообщил, что грубое предложение, согласно которому каждая сторона предпримет шаги по ратификации заявки НАТО с одной стороны и закупке F-16 с другой, было отложено.

Госдепартамент США надеется на вступление Швеции в НАТО "в ближайшем будущем", заявил представитель, и что президент Джо Байден поддержал продажу F-16 "в интересах Альянса, Соединенных Штатов и их отношений с Турцией". "(Мы) должны сделать и то, и другое", - сказал представитель.

Без спешки

Ожидается, что Турция, вторая по величине армия НАТО, в конечном итоге поддержит запрос Швеции о вступлении в Альянс, и может быстро его реализовать.

Но турецкие официальные лица и иностранные дипломаты говорят, что Эрдоган не торопится, особенно после взрыва бомбы в Анкаре в день открытия парламента и сбития Соединенными Штатами турецкого беспилотника на севере Сирии несколько дней спустя.

Говоря об инциденте с беспилотником, произошедшем возле американских войск 5 октября, Эрдоган заявил на прошлой неделе: "Разве Турция не является союзником США по НАТО? ...Как мы можем это объяснить? Только когда им это выгодно, они называют себя партнерами".

После встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе в пятницу министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил журналистам, что Швеция, как ожидается, примет новые меры по борьбе с терроризмом, добавив, что парламент "скажет последнее слово" по ратификации.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в пятницу, что он убежден, что процесс вступления в НАТО будет решен "достаточно скоро", поскольку Стокгольм выполнил все обязательства по соглашению, подписанному в прошлом году с Анкарой и Хельсинки.

Средство политического шантажа

Но Эрдоган, судя по всему, готов использовать ситуацию для других целей, пишет Reuters. В прошлом месяце он открыто высказался об обмене ратификации вступления Швеции в НАТО на разрешение США на модернизацию турецкого парка F-16.

По словам одного из источников Reuters, поскольку Вашингтон стремится к расширению НАТО, высокопоставленные чиновники США и Турции набросали план, согласно которому Эрдоган направит предложение НАТО в парламент, а Госдепартамент попросит руководителей комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей пересмотреть сделку по F-16.

Но надежды на быстрое одобрение разбились 1 октября, когда "Рабочая партия Курдистана" взяла на себя ответственность за взрыв возле правительственных зданий Анкары.

В ответ Турция удвоила удары по объектам боевиков в Ираке и Сирии, где Соединенные Штаты сотрудничают с некоторыми курдскими боевиками, что привело к инциденту с дронами.

После этого, сообщил второй источник, затихли дискуссии по поводу американо-турецкого предложения действовать относительно синхронно.

Хотя Белый дом одобряет продажу F-16 корпорацией Lockheed Martin, в Конгрессе есть возражения из-за задержки Турцией расширения НАТО и ситуации с правами человека в этой стране.

Еще одно потенциальное напряжение в американо-турецких отношениях возникло на прошлой неделе в ходе войны Израиля против палестинской группировки боевиков ХАМАС.

Эрдоган, долгое время поддерживавший палестинцев и решение о создании двух государств, заявил, что американский авианосец, прибывший в восточное Средиземноморье, должен был совершить "серьезные массовые убийства" в секторе Газа.

Расширение НАТО - новости

Как сообщал УНИАН, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году после того, как Россия вторглась в Украину. Членство Финляндии было закреплено в апреле, что ознаменовало историческое расширение западного оборонительного блока, но заявку Швеции по-прежнему блокируют Турция и Венгрия.

Турция заявляет, что Швеция должна предпринять больше шагов внутри страны, чтобы подавить воинственную Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и Соединенные Штаты также считают террористической группировкой.

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