Инцидент произошел в районе 9:30.

В Анкаре двое террористов организовали взрыв у здания главного управления безопасности МВД Турции.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Йерликая. "Около 09.30 двое террористов подъехали к въездным воротам Главного управления безопасности на легком коммерческом автомобиле и совершили взрыв", - сообщил он.

По данным турецкого минстра, один из террористов взорвал себя, а другой был нейтрализован.

Также он сообщил, что в результате взрыва были ранены двое полицейских. Их госпитализировали. В настоящее время их жизни ничего не угрожает