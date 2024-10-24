Радиостанция представила три виртуальных аватара, которые призваны привлечь внимание молодых слушателей.

Польская радиостанция OFF Radio Krakow решила провести смелый эксперимент, в рамках которого всех журналистов уволили и заменили их на "ведущих", созданных искусственным интеллектом. Это решение вызвало неоднозначную реакцию у слушателей и экс-сотрудников, пишет CNN.

В издании сообщили, что на этой неделе OFF Radio Krakow возобновила свою работу после увольнения всех своих журналистов. Их заменили на виртуальных людей, которые были созданы при помощи нейросетей.

Глава радиостанции Марцин Пулит заявил, что целью эксперимента является поиск ответа на вопрос: "искусственный интеллект является возможностью или угрозой для СМИ, радио и журналистики?".

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Всего были представлены три виртуальных аватара, которые призваны привлечь внимание молодых слушателей. Они будут рассказывать о культуре, искусстве и социальных проблемах, включая проблемы сообщества ЛГБТК+.

В издании поделились, что бывшие сотрудники OFF Radio Krakow восприняли эту идею негативно. Например, журналист и кинокритик Матеуш Демски, который вел одну из передач на радиостанции, опубликовал открытое письмо с протестом против замены сотрудников на виртуальных аватаров:

"Это опасный прецедент, который ударит по всем нам".

Кроме того, Демски создал петицию, в которой призвал людей выступить против внедрения искусственного интеллекта вместо живых работников. По состоянию на 23 октября документ подписали более 15 000 человек.

Глава OFF Radio Krakow настаивает, что журналистов уволили не из-за желанию внедрить искуственный интеллект в радиостанцию. По его словам, причиной стало сильное снижение аудитории.

В издании добавили, что на эту ситуацию также отреагировал министр цифровых технологий и заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский. Он считает, что для регулирования искусственного интеллекта необходимо внести изменения в законодательство:

"Хотя я и являюсь поклонником развития ИИ, я считаю, что определенные границы переходят все чаще и чаще. Широкое использование ИИ должно быть сделано для людей, а не против них".

22 октября радиостанция представила "интервью", которое провел виртуальный аватар с голосом покойной польской поэтессы Виславы Шимборской. Президент Фонда Виславы Шимборской Михал Русинек в интервью телеканалу TVN рассказал, что он лично согласился на то, чтобы голос лауреата Нобелевской премии по литературе использовали в эфире.

Искусственный интеллект - последние новости

Ранее УНИАН писал, что социальная медиаплатформа TikTok уволила несколько сотен сотрудников и заменила их искусственным интеллектом. Сокращенные работники занимались проверкой и модерацией контента.

Кроме того, авторитетный инсайдер Марк Гурман поделился, когда на смартфонах iPhone заработает искусственный интеллект от Apple. Он подчеркнул, что это произойдет с выходом iOS 18.1.

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