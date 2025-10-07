Впрочем, полноценно система заработает лишь весной 2025-го.

Обновившись до iOS 18.1, владельцам iPhone 15 Pro/Pro Max и всех iPhone 16 станут доступны следующие функции:

Умная сводка уведомлений

Генеративный ИИ для создания и обобщения текста.

Обновленный интерфейс Siri.

Clean Up в приложении "Фото" для удаления объектов

При чтении любой веб-страницы в Safari можно попросить ИИ привести краткое содержании статьи.

Умная "Почта"

Специальный режим фокусировки, который будет отображать только самые важные уведомления.

Другие возможности Apple Intelligence, включая интеграцию ChatGPT и работу Genmoji и Image Playground, появятся ближе к декабрю. А полноценно система заработает только к весне с релизом iOS 18.3 или 18.4.

На летней презентации WWDC 2024 представители Apple заявили, что новая нейросеть будет бесплатной для пользователей. Но долгосрочный план Apple заключается в том, чтобы запустить подписку, схожую с iCloud+, за которую придется платит ежемесячно. А в будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

Отметим, что на смартфонах Samsung Galaxy функции ИИ доступны даже на среднебюджетных моделях, пусть и в несколько урезанном виде. Они будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года, после чего Samsung тоже намерена ввести ИИ-подписку.

А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также должны обновить iPad Mini.

Вас также могут заинтересовать новости: