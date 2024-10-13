80% запрещенного контента будут отныне отсматривать роботы.

Социальная медиаплатформа TikTok сократила пару сотен сотрудников, чтобы заменить их искусственным интеллектом – сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. В компании подтвердили сокращения, но не стали уточнять их причину.

В Reuters уточняют, что сокращение затронет свыше 700 позиций. Большинство уволенных занимались проверкой и модерацией контента в "Тиктоке", однако теперь эту функцию передадут автоматизированным системам.

Отмечается, что сейчас 80% контента, который нарушает правила платформы, удаляет автоматизированная система. Сколько всего людей будут затронуты изменениями в компании, неизвестно. Штат TikTok насчитывает более 110 тысяч сотрудников в 200 городах по всему миру.

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С тех пор как на сцену вышли виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта, скептицизм в отношении потери работы только возрос. Билл Гейтс называл влияние ИИ на рынок одной из ключевых проблем, которая требует внимания. При должном обучении медицинские ИИ-инструменты смогут точно ставить диагнозы, а также возьмут на себя рутинные задачи менеджеров по продажам, техподдержки и других специалистов.

Недавно компания OpenAI выпустила свою первую версию нейросеть с "мозгом" на уровне доктора наук. А до конца года должна выйти ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта.

В конце апреля TikTok запустил собственный аналог Instagram. Одной из его особенностей стала интеграция с основным сервисом, то есть новый аккаунт создавать не придется. Но пока мессенджер доступен только в ряде стран.

В свою очередь YouTube увеличил продолжительность "шортсов" до 3 минут – все из-за TikTok, где лимит длительности видео неоднократно увеличивался. Сейчас в TikTok можно загружать видео длиной до 10 минут.

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