Вчера главы МИД Украины, Канады, Швеции и Британии сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров.

Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры с заинтересованными странами относительно сбитого в январе 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана, сообщает Reuters.

"Несмотря на незаконные действия некоторых стран и попытки использовать это трагическое событие... Иран по-прежнему готов вести двусторонние переговоры с каждым из соответствующих государств", - говорится в заявлении МИД.

В иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что любые переговоры должны вестись с уважением к "суверенитету, внутренним законам и международным обязательствам".

Канадский суд на этой неделе обязал Иран выплатить почти 84 млн долларов плюс проценты семьям шестерых погибших при крушении граждан Канады.

Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Читайте такжеБританский министр назвал Россию самой враждебной наряду с Китаем и ИраномПредставители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

17 марта этого года Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы ПВО, который определил его как вражескую цель.

В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы по расследованию сбития самолета PS752. В соответствии с ними, нет доказательств, что оно было запланировано, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

6 января 2022 года главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров о выплате репараций за сбитие самолета МАУ. В заявлении говорится, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и одинаковое отношение ко всем жертвам трагедии.

Четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности в соответствии с нормами международного права.

Вас также могут заинтересовать новости: