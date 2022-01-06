Канада, Швеция, Украина и Великобритания будут пытаться привлечь Иран к ответственности в соответствии с нормами международного права.

Иран категорически выступил против любых переговоров о выплате репараций за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Министры из Канады, Швеции, Украины, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии напомнили, что постоянно призывали Иран к добросовестным переговорам, направленным на выполнение им международно-правовых обязательств по полному возмещению за сбитие самолета МАУ.

"Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательства по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ, в котором говорилось, что Иран не видит нужды вести переговоры с Международной группой. Несмотря на то, что он изначально согласился сотрудничать с Международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран в настоящее время изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, которые связаны с нашим коллективным требованием о возмещении убытков за сбитие PS752", - говорится в заявлении.

В связи с этим сказано, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии.

"Нам понятно, что Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с международной группой и не возмещая вреда за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв. Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", - отмечается в заявлении.

"Мы выражаем единство в своем обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, которые привели к незаконному сбитию рейса PS752, и сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права", - говорится в заявлении.

Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Читайте такжеСбитие самолета МАУ: в Иране начался суд над обвиняемымиПредставители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

17 марта этого года Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили за ошибку оператора системы ПВО, который определил его как вражескую цель.

В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы по расследованию сбития самолета PS752. В соответствии с ними, нет доказательств, что оно было запланировано, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

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