В Иране причиной сбития самолета украинской авиакомпании МАУ назвали "ошибку" оператора ПВО, который увидел в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, "вражескую цель".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательный отчет иранского органа гражданской авиации.
"Самолет был идентифицирован как вражеская цель из-за ошибки оператора ПВО ... недалеко от Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", - говорится в сообщении.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
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- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.
- В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.
- Недавно стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
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