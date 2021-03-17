В Иране подтвердили, что по пассажирскому самолету, на борту которого были 176 человек, выпустили две ракеты.

В Иране причиной сбития самолета украинской авиакомпании МАУ назвали "ошибку" оператора ПВО, который увидел в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, "вражескую цель".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательный отчет иранского органа гражданской авиации.

"Самолет был идентифицирован как вражеская цель из-за ошибки оператора ПВО ... недалеко от Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий