Журналисты ссылаются на отчет правительства, который пока не обнародовали.

Канадские эксперты не нашли доказательств умышленного уничтожения самолета МАУ в Иране.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что местные журналисты сослались на отчет правительства, который пока не обнародовали.

«К этим выводам якобы удалось прийти на основе собранных доказательств и данных разведки. В то же время это не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 человек», – говорится в сюжете.

Читайте такжеИран запугивал родственников жертв крушения украинского самолета - правозащитникиДанный отчет правительства должен помочь Канаде решить, вводить ли санкции против Ирана и какие именно.

Авиакатастрофа МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

17 марта Иран обнародовал окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета МАУ названа «ошибка» оператора ПВО, увидевшего в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, «вражескую цель».

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Автор: Катерина Шварц