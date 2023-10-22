Киев готов к дальнейшей координации и сотрудничеству с Катаром в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани признал весомую посредническую роль страны в возвращении незаконно депортированных в Россию украинских детей.

"Только то, что мы можем подтвердить документально - это почти 20 тыс. похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжить этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству", - сказал президент.

Напомним, перед этим представители Катара объявили о возвращении домой четырех украинских детей в рамках механизма при посредничестве этой страны.

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Кроме этого, Зеленский поблагодарил Катар за оказание гуманитарной помощи на сумму $100 млн, которая была направлена на укрепление энергетического сектора, а также на оборудование для больниц.

Также украинский президент отметил важность участия стран Персидского залива в реализации украинской формулы мира он поблагодарил Катар за участие в консультациях советников по вопросам национальной безопасности в Саудовской Аравии в августе, а также за то что его делегация примет участие во встрече на Мальте на следующей неделе.

Вывоз украинских детей в РФ

Россияне с начала полномасштабного вторжения начали массово вывозить детей с оккупированных территорий в дальние регионы РФ. Украина всячески пытается их вернуть домой, но этот процесс идет очень тяжело.

В марте Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой именно за похищение украинских детей.

В апреле ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей на территорию РФ.

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