Соответствующее указание разведчики получили от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Израильские разведчики получили приказ возвращаться из Катара после того, как переговоры о прекращении огня зашли в глухой угол.

Глава "Моссада" Давид Барнеа "приказал команде в Дохе вернуться в Израиль", получив соответствующее указание от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Би-би-си.

"Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которое включало освобождение всех женщин и детей в соответствии со списком, который был предоставлен ХАМАСу и одобрен им", - говорится в заявлении "Моссада".

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Роль Катара в переговорах Израиля и ХАМАСа

Катар выступает посредником на переговорах между ХАМАСом и Израилем с начала войны. Он играл ключевую роль в организации и продлении недавнего временного прекращения огня и освобождения заложников.

В частности, в конце ноября Израиль и ХАМАС заключили соглашение о временном прекращении огня. Базовое соглашение предусматривало 4 дня тишины с обеих сторон, освобождение около 50 израильских заложников в четыре этапа в обмен на освобождение из израильских тюрем около 150 палестинцев. В обоих случаях речь шла об освобождении женщин и детей, но ХАМАС освободил из плена и нескольких мужчин - граждан Таиланда, Филиппин и РФ.

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