Группа из шести человек должна покинуть Москву во вторник и через Беларусь отправиться в Украину.

Россия согласилась освободить еще шесть похищенных украинских детей и позволить им воссоединиться со своими семьями в Украине в результате посредничества Катара.

Как пишет The Washington Post, группа из шести человек должна покинуть Москву во вторник и через Беларусь отправиться в Украину, рассказал источник. Мать одного 11-летнего мальчика из этой группы – украинский солдат, которая сейчас в плену в России. Его отец умер около десяти лет назад, и теперь он будет жить у тети по материнской линии. До сих пор он жил у родственников в Донецкой области.

Эти украинские дети имеют разное прошлое. Один 13-летний ребенок жил у своей бабушки в деревне в России. 15-летний подросток, который жил с бабушкой в Запорожской области. Восьмилетний мальчик, который жил со своей бабушкой в Луганской области, тоже воссоединится со своей мамой. Двое других детей, которые в настоящее время живут с отцом и взрослой сестрой в России, вернутся в Украину вместе с сестрой, чтобы воссоединиться с матерью.

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Помощник министра иностранных дел Катара Лолва Аль-Хатер сказала, что последние случаи воссоединения семей являются "частью текущей работы Катара в ответ на просьбы России и Украины определить и изучить потенциальные области сотрудничества".

Похищение Россией украинских детей

С начала полномасштабной войны на территорию Беларуси вывезли более 2400 детей из Украины. Об этом говорится в исследовании Лаборатории гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здоровья.

Недавно российские СМИ сообщили, что жена лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова вывезла из оккупированного города на "обследование" маленьких девочку и мальчика. Журналисты выяснили, что зимой Маргариту удочерили, изменив ребенку имя и место рождения: теперь она Марина Миронова из Подольска.

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