24-летний блогер стал депутатом Европарламента без соответствующего образования и именно он распространяет взгляды Илона Маска в Европе.

У миллиардера Илона Маска в Европейском парламенте есть "свой человек", который продвигает такие же нарративы, как и он. В декабре 2024 года владелец Space X опубликовал на платформе X (Twitter) видео с выступлением 24-летнего кипрского депутата Европарламента Фидияса Панайоту.

Он тогда заявлял, что Европе пора прекратить помощь Украине.

В эмоциональном обращении, записанном в его характерной манере крупным планом, Панайота заявил, что поддержка Украины со стороны европейских политиков – это "безумие и бесчеловечность", поскольку Украина "никогда не победит на поле боя", пишет Politico.

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Сообщается, что эта точка зрения близка самому Маску, который не раз критиковал военную помощь Украине со стороны США. Однако интересно, как миллиардер познакомился с Панайотой.

СМИ уточняет, что это произошло в январе 2023 года. Тогда еще 22-летний Панайота был Youtube-блогером и фанатом Маска. Он ждал миллиардера у бывшей штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско, чтобы обнять своего кумира.

Вскоре Панайота был избран депутатом без какого-либо политического опыта. Его сложно отнести к какому-либо лагерю. Однако после избрания он стал сотрудничать с Эндрю Тейтом, крайне правым блогером, известным своими "мизогинными взглядами", - говорится в материале. И при этом, большинство его позиций совпадают с точкой зрения Маска, что сделало его одним из ближайших союзников миллиардера в Европарламенте, который продолжает делиться роликами Панайоту в X.

Тем самым он значительно расширяет аудиторию молодого политика.

В одном из таких видео политик подверг критике процесс назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии, подчеркнув, что это произошло за закрытыми дверями, без участия граждан ЕС. Параллельно этому, Панайота активно защищает "повестку Маска". В частности, в конфликте с Законом о цифровых услугах (DSA), который обязывает крупные компании бороться с незаконным контентом.

Другие новости об Илоне Маске

Ранее УНИАН сообщал, что Илон Маск тайно встречался с лидерами Китая и РФ. При этом он не раскрыл об этих встречах информацию, как того требует федеральный закон.

"Они все равно говорят о системных уязвимостях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты из-за их неспособности обязать своих подрядчиков не иметь связей с враждебными иностранными государствами", - заявляет бывший член Конгресса от Техаса.

Кроме того, Маск недавно высказывался о завершении войны в Украине. Он подчеркнул, что ситуация "зашла в тупик" и заявил о надежде, что "конфликт" будет решен быстро.

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