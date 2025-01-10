Маск выразил надежду, что война будет решена быстро, и произойдет это во время президентства Трампа.

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель и американский миллиардер Илон Маск надеются, что избранный президент США Дональд Трамп сможет завершить войну, которую РФ развязала против Украины. Такие заявления прозвучали в совместном стриме Вайдель и Маска на платформе X.

"Я надеюсь на Дональда Трампа и на вас (Илона Маска – ред.), на вашу администрацию, что вы положите конец этой ужасной войне, этой ничтожной смерти молодых людей ежедневно, как можно скорее, потому что европейцы не могут", – заявила она, добавив, что Европа очень зависит от США.

В свою очередь Илон Маск надеется, что война будет решена быстро.

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"Ситуация зашла в тупик. Все, что произошло за последние несколько лет – сотни тысяч людей, которые умерли, но без каких-либо достижений. И чем дольше длится этот конфликт, тем больше Украина слабеет по отношению к России. Украина – гораздо меньшая страна. Она просто не может себе позволить таких потерь, как Россия. Я надеюсь, что этот конфликт будет решен быстро, и я думаю, что это будет при президенте Трампе", – заявил Маск.

Война в Украине и Трамп

Во время предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп неоднократно обещал, что завершит войну РФ против Украины за 24 часа. После победы на выборах его риторика изменилась, он признал, что эта война – гораздо более сложный вопрос, чем он думал.

Издание FT пишет, что Трамп перенес свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. В Европе восприняли это как знак того, что его администрация не будет немедленно отказываться от поддержки Киева.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми считает, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено через несколько недель после возвращения Трампа в Белый дом.

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