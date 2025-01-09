КНР и Россия являются главными космическими соперниками США, напомнил Ник Лэмпсон.

Гендиректор компании SpaceX, американский миллиардер и союзник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск неоднократно встречался с высшими лидерами Китая и России и не раскрыл об этих встречах информацию, как того требует федеральный закон. Это абсолютно непростительно, пишет в колонке на Newsweek бывший член Конгресса от Техаса Ник Лэмпсон:

"Встречи Маска с китайскими и российскими официальными лицами, возможно, были безобидными, но если так, то возникает вопрос: почему он не сообщил о них как требуется? И даже если они были безобидными, они все равно говорят о системных уязвимостях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты из-за их неспособности обязать своих подрядчиков не иметь связей с враждебными иностранными государствами".

Лэмпсон акцентировал, что в связи с этим Военно-воздушные силы США, Министерство обороны и другие агентства сейчас расследуют деятельность Маска и SpaceX, напомнив, что компания миллиардера осуществила почти 80% спонсируемых правительством США запусков ракет, включая критически важные миссии по обеспечению национальной безопасности.

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"Китай и Россия являются главными космическими соперниками Америки, и они работают вместе, чтобы бросить вызов космическому господству Америки. Конгресс и Космические силы должны быстро решить этот вопрос, приняв и внедрив новое законодательство, которое предписывает более строгие требования к проверке и изъятию инвестиций", - считает автор.

По его словам, космос больше не является безопасной средой, предназначенной только для исследований и научных открытий, это спорная область, где ставки высоки.

"Спутники лежат в основе глобальной связи, навигации и военных операций, в то время как контроль над лунными ресурсами может быть тем, что определяет экономическое господство в краткосрочной перспективе. Пробелы в безопасности и надзоре позволят противникам Америки использовать уязвимости в том, что может стать главной военной областью будущего", - добавил Лэмпсон.

По его мнению, победа в космической гонке гораздо важнее, чем сохранение приверженности какому-либо одному подрядчику:

"Лица, принимающие решения в США, должны делать то, что необходимо, без промедления".

Миру грозит космическая война - что сообщалось

Напомним, ранее в The Economist писали, что широкомасштабное вторжение России в Украину открыло новую главу в космической войне. И самым большим страхом США сейчас является Китай, который стремится соответствовать, если не превзойти, первенство Америки в космосе.

Как заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США, адмирал Кристофер Грейди, сейчас космос стал "самой важной областью боевых действий".

Указывалось, что в любом будущем вероятном конфликте между США и Китаем важное значение для поиска и уничтожения целей на огромных расстояниях будут иметь спутники. И сегодня многое о действиях тех или иных стран в космосе остается скрытым, но предельно ясно то, что США активизирует усилия по сохранению своего преимущества там. Также отмечалось, что беспокоиться миру придется не только о судьбе спутников в том случае, если между Китаем и США разразится война.

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