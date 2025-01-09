Илон Маск начал активно вмешиваться во внутренние дела разных европейских стран и Великобритании.

Миллиардер и союзник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск представляет угрозу европейской демократии, используя свою социальную сеть X (Twitter) для очернения неугодных ему политиков и продвижения ультраправых взглядов, считают журналисты Financial Times.

Сообщается, что в то же время гендиректор Meta (Facebook, Instagram) Марк Цукерберг ставит "свободу слова" выше независимой проверки фактов на своих платформах. СМИ пишет, что европейские лидеры теперь могут опасаться, что если вступят в конфликт с американскими миллиардерами, пытаясь "защитить свои демократии", то могут столкнуться с возмездием со стороны Белого дома.

Из-за богатства и охватов в социальной сети X (Twitter), у Маска есть власть, которая усиливается близостью к Трампу. Он недавно поддержал ультраправую партию AfD, в преддверии выборов в Германии, и безосновательно обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в "соучастии в массовых изнасилованиях" - имея в виду скандал десятилетней давности с бандами, занимавшимися изнасилованиями детей, говорится в материале.

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Тем не менее, Цукерберг, в свою очередь, пока не использует свои платформы для пропаганды собственных или экстремистских взглядов, но уже сейчас это выглядит как неудачная попытка заручиться расположением Трампа после прошлых инцидентов, отмечают журналисты. Помимо того, что босс Meta явно присоединился к идее Маска о "свободе слова", он заявил, что будет сотрудничать с будущим президентом, чтобы противостоять "институционализированной цензуре" онлайн-платформ в Европе.

Как заявляет издание, демократические лидеры в Европе и других странах должны избегать панической реакции, которая играет Маску на руку. Тем более, что в коалиции сторонников Трампа "наметились расколы", которые ослабят влияние Маска и уменьшат риски для политиков, пытающихся его сдержать.

"Европейские лидеры должны ясно дать понять, что существуют правила, по которым должны играть сети Маска и Цукерберга. Закон ЕС о цифровых услугах и Закон Великобритании о безопасности в Интернете грозят крупным онлайн-платформам, которые не в состоянии пресечь незаконный контент, включая формы дезинформации, крупными штрафами", - пишет FT.

Другие "острые" заявления Маска

Ранее УНИАН сообщал, что Маск сделал еще один выпад в сторону Зеленского, назвав его "чемпионом всех времен" по ограблениям. Он сказал так из-за предоставления Украине нового пакета помощи.

"175 миллиардов оказалось недостаточно", - отметил Маск.

Кроме того, Илон Маск позволил себе назвать премьер-министра Канады "девочкой". "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь", - заявил он. Миллиардер сделал это в ответ на заявление Джастина Трюдо о том, что нет никакого шанса, что Канада станет частью США.

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