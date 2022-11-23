С людьми, которые являются сторонниками параноидальных идей, невозможно о чем-то договориться, отметил эксперт.

Мировоззрение коллективного российского президента Владимира Путина основывается на трех главных параноидальных идеях, первая из них - в мире царит закон джунглей, сильный всегда прав, "слабых бьют", и надо "бить первым", а все разговоры о демократии, международном праве и правах человека являются блефом, необходимым только для того, чтобы ослабить и "съесть" врага.

Вторая параноидальная идея - бред преследования, она заключается в утверждении, что извечным врагом РФ являются западные страны и, в первую очередь, США, написал в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

"Они хотят лишить нас власти, чтобы самим править нашим племенем и грабить его вместо нас. А еще они хотят сделать наших детей гомосексуалами, чтобы поиметь племя не только морально, но и физически. Украинцы - часть нашего племени, которая перешла на сторону врага и теперь угрожает нам", - описал эксперт вторую бредовую идею.

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По его словам, третья параноидальная идея - бред величия.

"Запад развалил СССР, пользуясь слабостью советских вождей. А мы сильные, мы восстановим великую державу, будем господствовать везде, где правили русские цари и генсеки. Это наши джунгли, и только мы вправе здесь властвовать", - объяснил эксперт, в чем заключается суть третьей бредовой идеи.

Эйдман добавил, что коллективный Путина также считает, что на Западе извращенцы и слабаки, западные государства на закате, и пришло время РФ - ее власти станут в мире самыми крутыми и влиятельными.

По мнению социолога, с носителями такой "идеологии" невозможно о чем-то договориться.

Эксперт полагает, что успокоить их могут лишь санитары, вооруженные не только таблетками и шприцами.

Новости насчет переговоров Украины с Россией - это стоит знать

Российские оккупанты 24 февраля рано утром вторглись в Украину и под видом "демилитаризации" и "денацификации" убивали мирных людей, захватывали населенные пункты и разрушали гражданскую инфраструктуру.

Враги в конце сентября на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей под дулами автоматов провели так называемые "референдумы" о "присоединении" к России.

Потом Владимир Путин попытался аннексировать украинскую землю. Незаконную аннексию не признал почти весь мир. Российский президент предложил Киеву переговоры, однако подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу якобы "российских территорий".

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет договориться с нынешним президентом РФ. Также глава нашей страны назвал формулу мира, которая состоит из 10 пунктов.

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