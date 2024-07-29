Ресурсы Банка России работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей.

В понедельник, 29 июля, главный российский банк, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию РФ против Украины, стал целью украинских хакеров, которые уже почти неделю осуществляют самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры.

Как сообщили УНИАН источники в украинской разведке, примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Банка России работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей. В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.

Стоит понимать, что Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, который разрабатывает и реализует во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделен особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

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"Кроме того российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и "Газпромбанка". Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, поскольку крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам. В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки", – заявил собеседник агентства.

Спецоперации ГУР МО

Как сообщал УНИАН, с утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов Главного управления разведки Министерства обороны на банковскую систему государства-агрессора России. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное. .

После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем, подверглись атаке и банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

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