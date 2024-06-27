Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту.

Вследствие массовых кибератак на коммуникационную инфраструктуру в оккупированном Крыму не работают кассовые аппараты и остановлено движение по Керченскому мосту. Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.

В частности, в оккупированном Крыму вторые сутки продолжаются массированные кибератаки на коммуникационную инфраструктуру оккупантов.

Как отмечает источник в ГУР, "после вчерашних поражений инфраструктуры крымских интернет-провайдеров, сегодня киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту".

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Кроме того, продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

По данным источника, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа".

"Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колл-центра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работать", - добавляет источник.

В то же время, в результате поражения системы регистрации и контроля движения, возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.

Хакерские атаки на РФ

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке. Оккупационные власти предупредили жителей полуострова, что в ближайшее время возможны перебои с доступом к интернету.

Поражение российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно. К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР осуществили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты. А 12 июня, в так называемый "день России", атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

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