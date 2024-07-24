Пользователи на всей территории РФ жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений РФ.

С утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов Главного управления разведки Министерства обороны на банковскую систему государства-агрессора России.

Как сообщил УНИАН источник в спецслужбе, в результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное. Также наблюдаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России.

По словам собеседника, пользователи на всей территории РФ жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений РФ. В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в "Альфа-банке", "Сбербанке", Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.

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Кроме того заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем террористов - "Системы быстрых платежей "СБП" и Национальной системы платежных карт "НСПК".

Также российские пользователи в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "Мегафон", "Теле2" и "Ростелеком".

Как проинформировал источник, в России уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки "политически мотивированных хакеров". В то же время, в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до своего завершения.

"На самом деле, россияне таким образом достигают "целей сво", которая, как известно, идет "по плану". Россия и крепостные Путина возвращаются к "истокам" и "скрепам": "натовский" интернет все меньше влияет на жизнь россиян, а онлайн-сервисы исчезают как "враждебные либеральные ценности". Это удачный момент, чтобы в полной мере воплотить в жизнь желанное кремлем "импортозамещение" в формате деревянных счетов, бумажных сберкнижек и наскальной бухгалтерской живописи. Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы ускорить этот процесс и вернуть московитов во времена, когда никакой биткоин, биржевая акция или даже доллар никак не влиял на их жизнь. Ведь они банально не будут иметь к этому доступа", - прокомментировал ситуацию собеседник в агентства.

Как сообщал УНИАН, 15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России. "Кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России", - заявили в украинской разведке.

В частности, поражению подверглись: "MITgroup" - группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных веб-сайтов; "Пермский завод промоборудования" - предприятие, которое производит и поставляет подъемное оборудование для промышленных объектов; "Объединенные крановые технологии" - торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования; "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.

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