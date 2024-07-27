Украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ на российский банковский сектор, который задействован в финансировании вооруженной агрессии РФ, продолжается уже несколько дней подряд и набирает обороты.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, после поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем, теперь подверглись атаке банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

"К главным банковским учреждениям РФ, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы. Отныне пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются", – сообщили источники.

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Отмечается, что к пораженным ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку, іБанку добавился также российский банк "Дом.рф". Кроме того, заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции". Поскольку 26 июля РФ подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить любые банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.

Масштабная кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно осложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное. Позже под удар попали популярные онлайн-мессенджеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.

По словам собеседника, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

Кибератаки на российские ресурсы

Как писал УНИАН, с утра 23 июля началась массированная кибератака специалистов Главного управления разведки Министерства обороны на банковскую систему государства-агрессора России. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное.

15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.

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