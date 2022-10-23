Грязная бомба совмещает в себе радиоактивный материал и обычную взрывчатку.

Министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с турецким коллегой выдал фейк о якобы подготовке Украиной к применению "грязной бомбы".

Об этом говорится в сообщении МО РФ в Telegram.

Шойгу якобы "довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

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"Грязная бомба" - что это

Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Целью оружия является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, в первую очередь, для усложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.

Грязную бомбу не следует путать с ядерным оружием, которое, выделяя ядерную энергию, создает эффект взрыва, значительно превышающий разрушение и нанесенный вред окружающей среде, чем те разрушения и вред, которые можно достичь с помощью обычных взрывчатых веществ.

Россия готовится ударить по Украине "грязной бомбой"

Как писал УНИАН, 23 октября практически одновременно основной пул российских СМИ федерального уровня (РИА Новости, Russia Today, Известия) и десятки вспомогательных (URA.RU, РИА ФАН, и т.д.), стали распространять новость о якобы готовящемся в Украине теракте с применением "грязной" бомбы.

По утверждению путинской медиаобслуги, украинские власти поставили перед киевскими и днепропетровскими исследователями задачу изготовить ту самую "грязную бомбу".

Более того, Зеленский якобы контактирует с британским правительством по поводу "передачи компонентов ядерного оружия". Все это Киев "замышляет", чтобы обвинить в использовании данного типа оружия саму Москву.

Вместе с тем существуют реальные риски применения "грязной бомбы" Россией, а предварительные пропагандистские "вбросы" могут быть информационной подготовкой к такому шагу.

Ядерные угрозы России

Путин и его окружение неоднократно угрожали ударить по Украине тактическим ядерным оружием; ядерный шантаж вышел на новый уровень "эскалации" после очередных военных поражений ВС РФ на поле боя. Друг российского президента Дмитрий Медведев, например, всерьез размышлял, что применение такого вида оружия массового уничтожения в Украине не заставит Запад реагировать военным путем.

Позже советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан дал знать, что Соединенные Штаты не потерпят удара по Украине любым типом ядерного оружия: "С нашей точки зрения, мы считаем, что Соединенные Штаты должны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО и другими ответственными странами по всему миру, включая такие страны, как Китай и Индия, направить очень четкий и решительный сигнал России о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте".

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