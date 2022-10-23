Как отметил обозреватель, сейчас РФ не может применять иных методов давления на власти Украины, кроме как террористические.

Российская пропаганда анонсирует готовящееся очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы.

Об этом предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"То, что сейчас российская пропаганда, всеми имеющимися ресурсами в один момент стали ретранслировать фейк о некой угрозе применения Украиной "грязной" бомбы – это настораживает", – отметил эксперт.

"Сегодня, 23 октября, практически одновременно основной пул российских СМИ федерального уровня (РИА Новости, Russia Today, Известия) и десятки вспомогательных (URA.RU, РИА ФАН, и т.д.), стали распространять новость о якобы готовящемся в Украине теракте с применением "грязной" бомбы", – рассказал Коваленко.

Обозреватель подчеркнул, что распространяют эту новость одновременно информационные ресурсы, которые контролируются как ФСБ, так и ГУ ГШ ВС РФ: "То есть, это не ИПСО какой либо одной силовой структуры, а общего порядка, что особо привлекает к нему внимание".

"Не исключено, что в планах российских оккупантов состоит некий террористический акт, в котором они будут изначально обвинять украинские власти, мол, это они утроили, для дискредитации России. В условиях тотального фиаско в зоне боевых действий и невозможности влиять на ситуацию другим путем, кроме как террором гражданского населения, Россия не может применять иных методов давления на власти Украины, кроме как террористические". – заявил Коваленко.

Война в Украине 2022: еще один кровавый план России

Ранее Военный эксперт Александр Коваленко предупреждал об угрозе новых массированных ракетных ударов РФ и наступления.

По его словам, Россия планировала скомбинировать ракетные удары по Украине с имитацией наступления на разных направлениях фронта.

Накануне РФ перебросила в Беларуси носители гиперзвуковых ракет Х-47М "Кинжал" – истребители-перехватчики МиГ-31К.