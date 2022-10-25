Он подчеркивает, что россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение относительно своих реальных намерений, но эти попытки терпят неудачу.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заверил главу Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" является дезинформацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Заверил, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" является дезинформацией, а Вооруженные силы Украины не имеют ни одного вида оружия массового поражения", - отметил Залужный.

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Он добавил, что единственное оружие "массового поражения", которое есть у Украины, - "это наша гордость, смелость и жажда победить врага".

"Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. Мне безразлично, какие истории придумывает Россия для того, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий сообщил, что во время информирования Милли об оперативной ситуации он отметил, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях с целью освобождения населенных пунктов, выравнивание линии фронта, занятия господствующих высот и выгодных рубежей.

"Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая", - замечает Залужный.

Он подчеркнул, что россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение относительно своих реальных намерений, однако эти попытки терпят неудачу - мы видим реальное положение дел и надлежащим образом реагируем".

"В ответ на вопрос своего американского коллеги о способах и средствах противодействия массированным атакам БПЛА типа "Shahed-136" я поделился нашим опытом, который, надеюсь, станет полезным странам-партнерам", - сообщил Залужный.

Главнокомандующий также отметил, что доверие и взаимная поддержка являются основой партнерских отношений и залогом грядущей победы.

Ядерные угрозы РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в Европе может лишь один субъект - президент России Владимир Путин, а не Украина.

Зеленский напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября устроил "телефонную карусель" и обзванивал министров обороны государств НАТО с рассказами о какой-то "грязной ядерной бомбе" Украины.

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения России о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

24 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) направит экспертов на мирные объекты Украины, которые Россия лживо называет местами разработки "грязной бомбы".

Также 24 октября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министрами обороны США Ллойдом Остином и Великобритании Беном Уоллесом заявления России, что Украина якобы готовится использовать "грязную бомбу". Он отметил, что союзники по НАТО отвергают это обвинение.

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