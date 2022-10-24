Эксперты указали на разногласия в отчетах о звонках главы Минобороны России

Аналитики Института изучения войны прокомментировали слова министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о "грязной бомбе" в Украине. Этим заявлением он пытался замедлить или остановить военную помощь Украине от Запада.

Об этом сообщается в отчете ISW.

Эксперты напомнили, что Шойгу 23 октября отдельно звонил коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США. Во время бесед он утверждал, что Киев готовится использовать "грязную бомбу", чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

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При этом аналитики Института изучения войны указали на разногласия в отчетах о звонках главы Минобороны России:

во время разговора со министром обороны Франции Шойгу обсудил заявленную "устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации" в Украине;

говорил о "ситуации в Украине" и делал ложные заявления о применении Украиной "грязной бомбы" в разговорах с представителями оборонных ведомств Великобритании, Франции и Турции;

говорил о ситуации в Украине без упоминания о "грязной бомбе" во время беседы с министром обороны США Ллойдом Остином.

В свою очередь представители США, Великобритании и Украины опровергли и осудили обвинения Шойгу. По мнению специалистов, заявления главы Минобороны РФ продолжают информационную кампанию Кремля о том, что Запад поможет Украине провести атаку с оружием массового уничтожения под чужим флагом.

"Таким образом, фальшивые заявления Шойгу и их распространение российскими пропагандистами преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей западного Херсона до конца года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что звонки Шойгу, скорее всего, очередная попытка запугать страны, которые помогают Украине и, возможно, попытка усилить разногласия в НАТО.

Фейк Шойгу о "грязной бомбе" - что известно

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы может устроить провокации с применением "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Шойгу устроил "телефонную карусель", обзванивая министров обороны государств НАТО. По словам Зеленского, применить ядерное оружие в Европе может только Путин.

Сегодня Шойгу запросил телефонный звонок с Министром обороны США Ллойдом Остином. Детали этого разговора не разглашались.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя обвинения РФ, пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в Украину и потребовал соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

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