Премьер Гарибашвили успел напомнить об оккупации Россией 20% территории Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что страна планирует подать заявку на вступление в Европейский Союз до 2024 года.

Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, цитирует пресс-служба правительства Грузии.

Гарибашвили заверил, что страна продолжает ход реформ и осовременивает все аспекты демократии и экономики. По его словам, Грузия не успокоится, пока не достигнет своей цели.

"Путь к европейским и евроатлантическим структурам означает возвращение домой, потому что это цивилизационный выбор, который единодушно поддерживает подавляющее большинство грузин", – сказал он.

Читайте такжеВ ПАСЕ отреагировали на отказ России участвовать в осенней сессииПри этом премьер успел напомнить об оккупации Россией 20% территории Грузии. Такими действиями, считает Гарибашвили, Кремль пытается помешать евроатлантическим намерениям страны.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Автор: Виолетта Орлова