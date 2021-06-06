Давид Сассоли утверждает, что включение этих государств в ЕС принесет стабильность и процветание региону и континенту.

Председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли поддерживает вступление в Европейский союз западно-балканских стран.

По его словам, такое расширение ЕС может стать "позитивным проектом для мира и благосостояния", пишет DW со ссылкой на издания медиаконцерна Funke Mediengruppe.

Сассоли считает, что включение государств, расположенных на Западных Балканах, в состав союза "может стать крайне выгодным как для самого региона, так и для Европы в целом, поскольку будет способствовать стабильности, процветанию и миру на континенте".

К Западным Балканам причисляют Сербию и Черногорию, с которыми Брюссель уже ведет соответствующие переговоры, а также Албанию и Северную Македонию, официально считающихся кандидатами на вступление в ЕС. К региону также относятся Босния-Герцеговина и Косово, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты.

Читайте такжеПограничники поймали немецких путешественников-нелегалов, считающих, что Украина в ЕСГлава Европарламента также подчеркнул, что как скоро страны смогут присоединиться к ЕС, зависит от успешности выполнения необходимых критериев в каждой из этих стран, где "еще должны быть завершены реформы".

При этом ранее, в 2019 году, Франция, Нидерланды и Дания уже блокировали решение ЕС о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах. В конце 2020-м подписание важного документа на европейском уровне, способствующего интеграции западнобалканских стран, блокировали Чехия и Словакия. Резко против переговоров с Северной Македонией в свою очередь выступает Болгария.

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Автор: Катерина Комолова