Он отметил, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен был стать частью обмена.

Список людей, которых в рамках беспрецедентного обмена заключенными освободили из российских тюрем, изначально отличался от того, который в итоге был принят.

Об этом в интервью Би-би-си рассказал принимавший участие в подготовке обмена журналист-расследователь Христо Грозев. Он отметил, что изначально в список попал журналист российской газеты "Коммерсантъ" Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.

Грозев отметил, что Кремль по "каналу неформального общения" предложил заменить Сафронова на гражданина Германии Демури (Дитера) Воронина. Он также был обвинен по делу о госизмене, фигурировал в деле Сафронова и был осужден на 13 лет. При этом, как отметил Грозев, власти Германии ничего о Воронине не знали.

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Начальный список заключенных россиян, которых можно было бы включить на обмен между РФ, США и Германией, Грозев написал на салфетке во время встречи в Вене с представителем Госдепартамента США по вопросам освобождения заложников Роджером Карстенсом. Однако не все указанные в нем вышли на свободу.

"Время поменялось. Часть из людей, которые были на этой салфетке, вышли на свободу или сбежали, а некоторые, которые были включены, сейчас мы их не увидели, и это означает, что российская сторона отказала в их [освобождении]", -объяснил он и добавил, что последние полгода не получал данных о переговорах, и поэтому не знает причин изменения списка.

Расследователь указал, что в начальном списке были бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов (приговорен к 7 годам колонии общего режима за распространение "военных фейков") и бывший технический директор канала "Навальный LIVE" Даниэль Холодный (приговорен к 8 годам колонии общего режима по делу об экстремизме), адвокаты Алексея Навального. Однако все они в итоге в обменный список не были включены.

А вот российский политик Илья Яшин, по словам Грозева, не хотел выходить из тюрьмы и выезжать из РФ, и его, "очевидно", в список добавила РФ.

Кроме того, Грозев предположил, что будут новые обмены заключенными между РФ и Западом. По его мнению, для этого есть обменный фонд.

При этом Грозев не уверен, что среди арестованных на Западе может быть фигура сопоставимая с агентом ФСБ Вадимом Красиковым.

"Переговорный процесс себя показал, и второй обмен будет", - выразил уверенность расследователь.

Прошедший 1 августа обмен заключенными назвали сделкой имени умершего оппозиционного политика Алексея Навального. В день, когда обмен состоялся, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Навальный должен был стать его частью.

"К сожалению, он умер", - сказал Салливан на пресс-конференции в Белом доме.

Сторонники Навального считают, что его убили в колонии после того, как Кремлю предложили обменять его на Красикова. Грозев отметил, что не может себе представить ситуацию, "в которой Навальный случайно умер за пару недель до обмена".

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в аэропорту Анкары прошел масштабный обмен заключенными между РФ и США, Германией, Польшей, Словенией и Норвегией. Всего обменяли 26 человек. Кремль вернул себе киллера Вадима Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

В обмен на них Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву.

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