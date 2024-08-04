Кандидат в президенты США заявил, что он "освободил многих заложников" и не дал за это ничего.

Дональд Трамп, который снова борется за кресло президента США, поздравил Владимира Путина с масштабным обменом заключенными. Он считает, что это было "прекрасное соглашение".

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одно замечательное соглашение […] Мы вернули наших людей обратно, но мы заключили ужасные, ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создали ли мы плохой прецедент", - заявил Трамп во время выступления на митинге в Атланте 3 августа.

При этом он заявил, что переговорщики "всегда позорят" США.

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"Так когда они обнародуют детали обмена пленными с Россией? Как много людей мы отдаем им? А наличными мы платим? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ "!нет")? А мы отпускаем убийц, киллеров и бандитов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками. Наши переговорщики всегда позорят нас", - отметил кандидат в президенты.

По его словам, он "освободил многих заложников" и не дал за это ничего - "и никогда никаких денег".

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Домой вернулись 26 человек. Москва вернула киллера Вадима Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

Россия же отдала Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву, бывшего морского пехотинца Пола Вилана и гражданина Германии Патрика Шебеля.

После чего МИД Германии рекомендовало гражданам не ездить в Россию.

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