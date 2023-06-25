Отмечается, что Лукашенко выступил лидером переговоров, потому что имел из этого выгоду.

Российская власть пыталась договориться с главарем ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с 23 июня, когда он объявил о своем марше на Москву. В итоге "повар Путина" понял, что перешел границы дозволенного.

Российское издание "Медуза" пишет, что с Пригожиным пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и другие чиновники, потому что сначала Кремль пытался решить ситуацию мирно. После этого появилось распоряжение губернаторам об осуждении действий главного "вагнеровца". Чуть позже Путин выступил и заговорил об измене.

Утверждается, что уже днем 24 июня Пригожин начал пытаться поговорить с Кремлем — якобы "пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить".

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В российском правительстве считают, что главарь ЧВК понял, что "превысил меру", а "перспективы движения его колонн туманны". В этот момент "вагнеровцы" были рядом с рекой Ока, где армия и Росгвардия оборудовали первую линию обороны. На фоне того, что Пригожин не получил поддержки от российских военных, у него изменилось настроение. В свою очередь Кремль якобы решил не идти на "кровавое столкновение". Переговорами занималась группа чиновников, среди которых глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов, а лидером стал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры сохранив лицо. Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду - поэтому и согласился", - пишет издание.

При этом "выгода" для Лукашенко заключается в том, что он "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови". В то же время российские политики считают, что Пригожин проиграл – от него уже избавились, а подробности соглашения еще будут обсуждаться, но "прежнего влияния и ресурсов у него не будет".

Кроме того, не исключено, что все же в руководстве министерства обороны могут произойти изменения, он не по требованию Пригожина, а из-за поведения военного руководства. Шойгу и Герасимов до сих пор не прокомментировали мятеж, который ослабил позиции Путина.

"Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера не было нигде. Он "царь", "первый", но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков", - указал один из источников.

Теперь президенту РФ будет сложнее "собирать вертикаль власти", а попыток "переустроить систему" со стороны "российских элит" станет больше.

Военный переворот в России - главные новости

В ночь на 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел маршем на Москву, обвинив военное командование РФ в попытке ликвидировать его наемников. К утру "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже.

В свою очередь президент России Владимир Путин в своем выступлени назвал мятеж "изменой" и пообещал привлечь виновных к ответственности. Позже Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего "вагнеровец" приказал остановить наступление на Москву и развернул наемников.

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