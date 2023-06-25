Госсекретарь США отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое будущее ждет наемников "Вагнера".

Хаос, вызванный мятежом главаря ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, может продолжаться еще несколько недель или месяцев.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Sky News. По его словам, напряженность в РФ нарастала в течение нескольких месяцев, а эффективность российских военных в Украине может быть поставлена под угрозу.

Блинкен отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое будущее ждет наемников "Вагнера". "Мы знаем, что Путину предстоит ответить на многое в предстоящие недели и месяцы", - сказал госсекретарь США.

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Он отметил, что России приходится защищать Москву от наемников, которых она сама создала. Группа "Вагнера" стала "прямым вызовом власти Путина… Мы видим, как на российском фасаде появляются новые трещины", - добавил Блинкен.

По его словам, то, насколько русские отвлечены и разделены, может затруднить им продолжение агрессии против Украины.

На вопрос, готовы ли США к возможному отстранению Путина от власти, а также о безопасности ядерного оружия, Блинкен ответил: "Мы всегда готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам".

Также глава Госдепартамента отметил, что США не видят никаких изменений в ядерной политике России. "В нашей тоже нет никаких изменений. Но мы будем очень и очень внимательно следить за этим", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон остается сосредоточенным на поддержке Украины, "чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое, чтобы защитить себя и вернуть территорию, захваченную Россией".

Новости России - Пригожин пытался захватить власть

Как сообщал УНИАН, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал так называемый "Марш справедливости", намереваясь дойти до Москвы. Пригожин объяснил свои действия тем, что российская армия якобы нанесла "ракетный удар" по тыловому лагерю "вагнеровцев" по приказу руководства минобороны РФ.

Уже к утру боевики Пригожина взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, вскоре дошли до Воронежа, прошли Тульскую область и к вечеру уже были недалеко от Московской области.

Утром в этот день с обращением выступил президент страны-агрессора Владимир Путин, который назвал мятеж "изменой" и "ударом в спину", а также пообещал привлечь виновных к ответственности.

Но затем в результате переговоров между Александром Лукашенко и Пригожиным, последний дал заднюю и приказал остановить наступление на Москву, развернуть колонны наемников и отступить. До Москвы "вагнеровцам" оставалось всего лишь около 200 км.

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