Они заявили, что будут с Украиной до победы и выразили восхищение храбростью самих украинцев.

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с обращением к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Границы не могут быть изменены силой", - подчеркнул Шольц и заверил Украину в дальнейшей поддержке. Канцлер также сказал о необходимости усиления политики сдерживания и укрепления обороны в Европе. "Вместе с нашими союзниками мы должны быть настолько сильны, чтобы никто не осмелился напасть на нас", - высказал мнение Шольц.

"Без безопасности все остальное - ничто. Без безопасности нет ни свободы, ни демократии, ни прав человека", - отметил канцлер, добавив, что лучшей гарантией такой безопасности остается НАТО.

Шольц признал, что в последние годы бундесверу "не уделялось должного внимания", однако теперь это в прошлом. Власти впервые за десятилетия инвестируют в оборону 2% ВВП. Шольц детализировал, что будут выделены деньги на новые вертолеты и истребители, фрегаты и подводные лодки, а также модернизированные боевые машины пехоты. Кроме того, будет ракетами и беспилотниками будет расширена противовоздушная оборона.

Кроме Шольца к украинцам обратились и другие мировые лидеры. Среди них канадский и испанский премьер-министры Джастин Трюдо и Петро Санчес, президент Европейского совета Шарль Мишель. Они записали общее обращение к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения.

"Мы восхищаемся вашей храбростью и будем с вами во что бы то ни стало", - сказал Трюдо.

Два года войны в Украине

Сегодня по случаю второй годовщины войны Генштаб ВСУ порадовал потерями оккупантов. В копилку разбитой вражеской техники добавлен самолет А-50, стоимостью более $300 млн. Его сбили вечером 23 февраля.

Сегодня утром в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по случаю второй годовщины полномасштабной войны с РФ. Вместе с ней в Киев приехали приехали премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Италии Джорджия Мелони и Бельгии Александер де Кроо.

Вас также могут заинтересовать новости: