Если США не согласуют продление помощи Украине на более чем 60 млрд евро, Киев предстанет перед выбором, за какие населенные пункты бороться учитывая имеющиеся ресурсы.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга. Она подчеркнула, что без решения Сената Украина не получит критически важные пакеты помощи.
"Послушайте, если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут содержать с тем, что у них есть и какие партнеры могут продолжать поставлять их", - сказала Сингх.
По ее мнению, выход Сил обороны из Авдеевки был стратегическим. Украина пошла на этот шаг, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы.
"Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе", - отметила Сингх.
При этом чиновник отказалась называть населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой после вывода ВСУ из Авдеевки.
Оккупация Авдеевки - что происходит на фронте
Как сообщал УНИАН, по данным иностранных медиа, после захвата разрушенной Авдеевки российские захватчики могут атаковать Покровск, крупный логистический центр украинской армии в Донецкой области.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне вывода украинских сил из Авдеевки признал тяжелую ситуацию на фронте. Впрочем, он отметил, что на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть проблемы.
Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, что россияне не могут разрушить украинскую оборону к западу от Авдеевки за 48 часов.