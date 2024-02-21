Без решения Сената Украина не получит критически важные пакеты помощи, отмечают чиновники ведомства.

Если США не согласуют продление помощи Украине на более чем 60 млрд евро, Киев предстанет перед выбором, за какие населенные пункты бороться учитывая имеющиеся ресурсы.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга. Она подчеркнула, что без решения Сената Украина не получит критически важные пакеты помощи.

"Послушайте, если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут содержать с тем, что у них есть и какие партнеры могут продолжать поставлять их", - сказала Сингх.

По ее мнению, выход Сил обороны из Авдеевки был стратегическим. Украина пошла на этот шаг, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы.

"Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе", - отметила Сингх.

При этом чиновник отказалась называть населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой после вывода ВСУ из Авдеевки.

Оккупация Авдеевки - что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным иностранных медиа, после захвата разрушенной Авдеевки российские захватчики могут атаковать Покровск, крупный логистический центр украинской армии в Донецкой области.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне вывода украинских сил из Авдеевки признал тяжелую ситуацию на фронте. Впрочем, он отметил, что на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть проблемы.

Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, что россияне не могут разрушить украинскую оборону к западу от Авдеевки за 48 часов.

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