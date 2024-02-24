Российские блогеры утверждают, что Россия сама сбила собственный самолет, чтобы дискредитировать силу Украины.

Россия "дружественным огнем" сбила собственный самолет А-50 вечером 23 февраля. Такую теорию умышленно развивают российские блогеры, публично обвиняя войска РФ в ошибочной атаке.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), анализируя события, которые вчера произошли над Азовским морем.

"Российские блогеры утверждают, что российские войска по ошибке сбили собственный самолет А-50, и обвиняют российских военных в системных проблемах, которые они должны решить, чтобы избежать дальнейших инцидентов дружественного огня", - заявляет ISW.

Видео дня

В то же время один из военкоров РФ признал, что самолет А-50 и его экипаж являются дефицитными ресурсами, которые нельзя так легко заменить в войне с Украиной. ISW утверждает, что сейчас в России умышленно пытаются оспорить участие ВСУ в ликвидации упомянутого самолета.

Аналогичным образом там отрицали и роль Украины в событиях 15 января (когда были сбиты самолеты А-50 и Ил-22), напоминают аналитики. Эти усилия направлены "на деморализацию украинцев и убеждение россиян в том, что победа обеспечена", подчеркивает ведомство.

"Дважды сбитые Украиной российские самолеты стратегического назначения с разницей в несколько недель серьезно подрывают этот российский нарратив. Энтузиазм милблогеров в приписывании потрясающей некомпетентности собственным российским ПВО - единственное возможное объяснение многочисленных случаев, когда дружественный огонь сбивал самолеты, помогая координировать действия самих ПВО - странный", - резюмирует ISW.

Украина признала ликвидацию российского А-50

Напомним, вечером 23 февраля Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Воздушных сил ВСУ официально заявили о совместной операции по уничтожение российского самолета а-50. Его "приземлили" над Азовским морем вместе с экипажем.

Позже украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в ГУР заявили, что по самолету отработали ракеты до советского ЗРК С-200.

Вас также могут заинтересовать новости: