США предлагали преемником Столтенеберга немку Урсулу фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против назначения новым генсеком НАТО действующего президента Еврокомиссии ("правительства" ЕС) Урсулы фон дер Ляйен. Все якобы из-за ее "слишком критического отношения к России", пишет немецкая газета Welt со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Как утверждают источники, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил президенту США Джо Байдену кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на место следующего генсека НАТО. После этого Байден озвучил эту идею Шольцу, с которым он встречался на прошлой неделе.

По словам источников, Шольц якобы ответил, что должность генсека НАТО слишком важна, чтобы ее занимал "христианский демократ из Германии", то есть консерватор. Также утверждается, якобы Шольц считает недостатком "чересчур критическое отношение фон дер Ляйен к России".

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Кроме того источники Welt утверждают, что страны НАТО действительно хотели, чтобы следующим генсеком была женщина, однако хорошей кандидатуры так и не нашли. Так, кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен отклонили из-за того, что она "неубедительно выступила" во время своего визита в США летом прошлого года. Кандидатуру эстонского премьера Каи Каллас тоже отклонили якобы "из-за чрезмерно критической позиции в отношении России".

По данным источников, следующим генсеком НАТО все же назначат премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который устраивает большинство стран Альянса.

Смена генсека НАТО

Как писал УНИАН, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг был назначен на должность в октябре 2014 года. В теории срок полномочий генсека составляет 4 года с возможностью их продления. Столтенберг должен был уйти в отставку после второго срока, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину его полномочия продлили до октября 2024 года

В НАТО уже определенное время продолжаются дискуссии относительно того, кто должен стать преемником Столтенберга. Долгое время считалось, что это должен быть представитель восточного фланга НАТО, поскольку этот регион до сих пор не имел достаточного влияния в альянсе. Однако достойной кандидатуры так и не нашлось.

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