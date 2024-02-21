По словам Криса Смита, избиратели президента США "не слышат его, не слышат Белого дома".

Для того, чтобы достичь продвижения в поддержке соглашения о помощи Украине Конгрессом, президент США Джо Байден должен был бы выступить с "важным обращением" к стране. Об этом заявил представитель Палаты представителей, республиканец Крис Смит, инфиормирует Politico.

"Мне бы очень хотелось, чтобы президент обратился к стране и сказал: "Вот почему", а затем изложил это", — сказал Смит.

По его словам, избиратели Байдена, "не слышат его, не слышат от Белого дома, они лишь слышат обвинения".

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"Где призыв президента или вице-президента? Или министра обороны или государственного секретаря? Всегда есть срочность, но главнокомандующий несет особую ответственность четко сформулировать причину, а не участвовать в обвинениях", - считает республиканец.

Помощь США Украине - последние новости

12 февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины на сумму более 60 млрд долларов. Но для его принятия необходимо голосование Палаты представителей, которая ушла на каникулы до конца февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о помощи США. Он выразил надежду, что поддержка не "отпадет", и Вашингтон будет придерживаться прагматичного подхода к защите безопасности мира, чтобы утвердить поддержку для Киева.

Позже посол США в Украине Бриджит Бринк сделала заявление о помощи Вашингтона Украине. По ее словам, Белый дом делает все возможное для ускорения оказания поддержки Киеву.

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