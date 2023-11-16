В ответ они могут закрыть несколько погранпунктов.

Сегодня в Эстонию из Российской Федерации пытались попасть восемь граждан Сомали, не имеющих разрешения на въезд.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет ERR. "Между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию", - сказал он.

По словам министра, они заметили на пограничных пунктах с российской стороны "еще несколько подобных лиц". "Возможно, там что-то происходит. На данный момент ситуация не получила дальнейшего развития... Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали", - добавил он.

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Ляэнеметс также отметил рост миграционного давления на финскую границу. По его словам, Россия не должна пускать в Европу людей без законных оснований, однако делает это.

"Мы уже можем назвать это гибридной атакой. Это делается очень сознательно, люди приходят к нам, начинают просить убежища и международной защиты, а мы должны начать их размещать и принимать", - объяснил он.

Граница Эстонии и России

Напомним, что еще прошлой осенью Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с шенгенскими туристическими визами.

В это году Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами. Министр иностранных дел Маргус Цахна так прокомментировал это: "Им не разрешено пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы".

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